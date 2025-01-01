Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDateTimeShortMonthName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc ShortMonthName Obtiene el nombre corto del mes. string ShortMonthName() const Obtiene el nombre corto del mes por medio de un índice. string ShortMonthName( const int num // índice del mes ) const Parámetros num [in] Índice del mes (1-12). Valor devuelto Nombre corto del mes. MonthName DayName