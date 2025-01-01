DocumentaciónSecciones
ShortMonthName

Obtiene el nombre corto del mes.

string  ShortMonthName()  const

Obtiene el nombre corto del mes por medio de un índice.

string  ShortMonthName(
   const int      num         // índice del mes
   )  const

Parámetros

num

[in]  Índice del mes (1-12).

Valor devuelto

Nombre corto del mes.