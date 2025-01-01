Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarPaneles y ventanas de diálogoCDateTimeDayName MonthNameShortMonthNameDayNameShortDayNameDaysInMonthDateTimeDateTimeSecMinHourDayMonYearSecDecSecIncMinDecMinIncHourDecHourIncDayDecDayIncMonDecMonIncYearDecYearInc DayName Obtiene el nombre del día de la semana. string DayName() const Obtiene el nombre del día de la semana por medio de un índice. string DayName( const int num // índice del día ) const Parámetros num [in] Índice del día (0-6). Valor devuelto Nombre del día. ShortMonthName ShortDayName