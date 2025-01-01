DocumentaciónSecciones
DayName

Obtiene el nombre del día de la semana.

string  DayName()  const

Obtiene el nombre del día de la semana por medio de un índice.

string  DayName(
   const int      num         // índice del día
   )  const

Parámetros

num

[in]  Índice del día (0-6).

Valor devuelto

Nombre del día.