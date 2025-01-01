DocumentationSections
MQL5 ReferenceStandard LibraryGraphic ObjectsFibonacci Tools 

Fibonacci Tools

A group of "Fibonacci Tools" graphical objects.

This section contains the technical details of working with a group of classes of "Fibonacci Tools" graphical objects and a description of the relevant components of the MQL5 Standard Library.

Class name

Object

CChartObjectFibo

"Fibonacci Retracement" graphical object

CChartObjectFiboTimes

"Fibonacci Time Zones" graphical object

CChartObjectFiboFan

"Fibonacci Fan" graphical object

CChartObjectFiboArc

"Fibonacci Arc" graphical object

CChartObjectFiboChannel

"Fibonacci Channel" graphical object

CChartObjectFiboExpansion

"Fibonacci Expansion" graphical object

See also

Object types, Graphic objects