Fibonacci Tools
A group of "Fibonacci Tools" graphical objects.
This section contains the technical details of working with a group of classes of "Fibonacci Tools" graphical objects and a description of the relevant components of the MQL5 Standard Library.
|
Class name
|
Object
|
"Fibonacci Retracement" graphical object
|
"Fibonacci Time Zones" graphical object
|
"Fibonacci Fan" graphical object
|
"Fibonacci Arc" graphical object
|
"Fibonacci Channel" graphical object
|
"Fibonacci Expansion" graphical object
