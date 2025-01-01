Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de entrada/salidaPosicionamiento dentro del archivo
Posicionamiento dentro del archivo
La mayor parte de las funciones de archivos está vinculada con las operaciones de lectura/escritura de información. Usando la función FileSeek() podemos especificar la posición de un puntero de archivos sobre una posición dentro del archivo a partir de la cual va a realizarse la siguiente operación de lectura o escritura. La enumeración ENUM_FILE_POSITION contiene las posiciones válidas de un puntero respecto al que podemos especificar el desplazamiento en bytes para la operación siguiente.
ENUM_FILE_POSITION
|
Identificador
|
Descripción
|
SEEK_SET
|
Principio del archivo
|
SEEK_CUR
|
Posición actual de un puntero de archivos
|
SEEK_END
|
Final del archivo
