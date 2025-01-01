Posicionamiento dentro del archivo

La mayor parte de las funciones de archivos está vinculada con las operaciones de lectura/escritura de información. Usando la función FileSeek() podemos especificar la posición de un puntero de archivos sobre una posición dentro del archivo a partir de la cual va a realizarse la siguiente operación de lectura o escritura. La enumeración ENUM_FILE_POSITION contiene las posiciones válidas de un puntero respecto al que podemos especificar el desplazamiento en bytes para la operación siguiente.

ENUM_FILE_POSITION

Identificador Descripción SEEK_SET Principio del archivo SEEK_CUR Posición actual de un puntero de archivos SEEK_END Final del archivo

