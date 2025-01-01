DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Constantes, Enumeraciones y EstruturasConstantes de entrada/salidaPropiedades de archivos 

Propiedades de archivos

Para obtener las propiedades de archivos se utiliza la función FileGetInteger(). Durante la llamada se le pasa el identificador de la propiedad requerida desde la enumeración ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Identificador

Descripción del identificador

FILE_EXISTS

Comprobación de existencia

FILE_CREATE_DATE

Fecha de creación

FILE_MODIFY_DATE

Fecha de última modificación

FILE_ACCESS_DATE

Fecha del último acceso al archivo

FILE_SIZE

Tamaño del archivo en bytes

FILE_POSITION

Posición del puntero en el archivo

FILE_END

Obtención del signo del final del archivo

FILE_LINE_END

Obtención del signo del final de la línea

FILE_IS_COMMON

El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON)

FILE_IS_TEXT

El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT)

FILE_IS_BINARY

El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN)

FILE_IS_CSV

El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV)

FILE_IS_ANSI

El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI)

FILE_IS_READABLE

El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ)

FILE_IS_WRITABLE

El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE)

La función FileGetInteger() tiene dos diferentes opciones de llamada. En la primera, para obtener las propiedades del archivo, se indica su manejador obtenido durante la apertura del archivo por medio de la función FileOpen(). Esta variante permite obtener todas las propiedades del archivo.

La segunda opción de la función FileGetInteger() devuelve los valores de las propiedades del archivo por su nombre. Esta opción permite obtener sólo las siguientes propiedades comunes:

  • FILE_EXISTS — existencia del archivo con el nombre especificado;
  • FILE_CREATE_DATE — fecha de creación del archivo con el nombre especificado;
  • FILE_MODIFY_DATE — fecha de modificación del archivo con el nombre especificado;
  • FILE_ACCESS_DATE — fecha del último acceso al archivo con el nombre especificado;
  • FILE_SIZE — tamaño del archivo con el nombre especificado.

Si intenta obtener otras propiedades aparte de las arriba mencionadas, la segunda variante de la llamada a la función FileGetInteger() devolverá un error.