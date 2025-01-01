Propiedades de archivos

Para obtener las propiedades de archivos se utiliza la función FileGetInteger(). Durante la llamada se le pasa el identificador de la propiedad requerida desde la enumeración ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER

Identificador Descripción del identificador FILE_EXISTS Comprobación de existencia FILE_CREATE_DATE Fecha de creación FILE_MODIFY_DATE Fecha de última modificación FILE_ACCESS_DATE Fecha del último acceso al archivo FILE_SIZE Tamaño del archivo en bytes FILE_POSITION Posición del puntero en el archivo FILE_END Obtención del signo del final del archivo FILE_LINE_END Obtención del signo del final de la línea FILE_IS_COMMON El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON) FILE_IS_TEXT El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT) FILE_IS_BINARY El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN) FILE_IS_CSV El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV) FILE_IS_ANSI El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI) FILE_IS_READABLE El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ) FILE_IS_WRITABLE El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE)

La función FileGetInteger() tiene dos diferentes opciones de llamada. En la primera, para obtener las propiedades del archivo, se indica su manejador obtenido durante la apertura del archivo por medio de la función FileOpen(). Esta variante permite obtener todas las propiedades del archivo.

La segunda opción de la función FileGetInteger() devuelve los valores de las propiedades del archivo por su nombre. Esta opción permite obtener sólo las siguientes propiedades comunes:

FILE_EXISTS — existencia del archivo con el nombre especificado;

FILE_CREATE_DATE — fecha de creación del archivo con el nombre especificado;

FILE_MODIFY_DATE — fecha de modificación del archivo con el nombre especificado;

FILE_ACCESS_DATE — fecha del último acceso al archivo con el nombre especificado;

FILE_SIZE — tamaño del archivo con el nombre especificado.

Si intenta obtener otras propiedades aparte de las arriba mencionadas, la segunda variante de la llamada a la función FileGetInteger() devolverá un error.