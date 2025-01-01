- Banderas de apertura de archivos
- Propiedades de archivos
- Posicionamiento dentro del archivo
- Uso de página de código
- MessageBox
Propiedades de archivos
Para obtener las propiedades de archivos se utiliza la función FileGetInteger(). Durante la llamada se le pasa el identificador de la propiedad requerida desde la enumeración ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
ENUM_FILE_PROPERTY_INTEGER
|
Identificador
|
Descripción del identificador
|
FILE_EXISTS
|
Comprobación de existencia
|
FILE_CREATE_DATE
|
Fecha de creación
|
FILE_MODIFY_DATE
|
Fecha de última modificación
|
FILE_ACCESS_DATE
|
Fecha del último acceso al archivo
|
FILE_SIZE
|
Tamaño del archivo en bytes
|
FILE_POSITION
|
Posición del puntero en el archivo
|
FILE_END
|
Obtención del signo del final del archivo
|
FILE_LINE_END
|
Obtención del signo del final de la línea
|
FILE_IS_COMMON
|
El archivo está abierto en la carpeta común de todos los terminales de cliente (ver FILE_COMMON)
|
FILE_IS_TEXT
|
El archivo está abierto como un archivo de texto (ver FILE_TXT)
|
FILE_IS_BINARY
|
El archivo está abierto como un archivo binario (ver FILE_BIN)
|
FILE_IS_CSV
|
El archivo está abierto como un archivo CSV (ver FILE_CSV)
|
FILE_IS_ANSI
|
El archivo está abierto como un archivo ANSI (ver FILE_ANSI)
|
FILE_IS_READABLE
|
El archivo está abierto con posibilidades de lectura (ver FILE_READ)
|
FILE_IS_WRITABLE
|
El archivo está abierto con posibilidades de escritura (ver FILE_WRITE)
La función FileGetInteger() tiene dos diferentes opciones de llamada. En la primera, para obtener las propiedades del archivo, se indica su manejador obtenido durante la apertura del archivo por medio de la función FileOpen(). Esta variante permite obtener todas las propiedades del archivo.
La segunda opción de la función FileGetInteger() devuelve los valores de las propiedades del archivo por su nombre. Esta opción permite obtener sólo las siguientes propiedades comunes:
- FILE_EXISTS — existencia del archivo con el nombre especificado;
- FILE_CREATE_DATE — fecha de creación del archivo con el nombre especificado;
- FILE_MODIFY_DATE — fecha de modificación del archivo con el nombre especificado;
- FILE_ACCESS_DATE — fecha del último acceso al archivo con el nombre especificado;
- FILE_SIZE — tamaño del archivo con el nombre especificado.
Si intenta obtener otras propiedades aparte de las arriba mencionadas, la segunda variante de la llamada a la función FileGetInteger() devolverá un error.