Este indicador implementa el método de tradinf de visualización de par (buscando las divergencias). El EA Tándem utiliza el mismo método (https://www.mql5.com/es/code/955).





Fig. 1. Sobreposición del gráfico EURUSD en GBPUSD. Timeframe común H1

Fig.1 muestra el ejemplo de la aplicación del indicador. Puede verse claramente que pares divergieron a cierta distancia y empezaron a converger otra vez. En la próxima divergencia similar, debe venderse el par superior, mientras que la inferior debe ser comprado. Cuando lo pares comienzan convergiendo, ambas operaciones deben cerrarse. Una operación se cerrará con una pérdida, mientras que el otro va a arreglar una ganancia superior a la pérdida.



En el ejemplo anterior se utilizaron los siguientes parámetros:





Fig.2. Parámetros del indicador TandemInstrument utilizados en el ejemplo





Historial de cambios:

08 De septiembre de 2012