Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
TandemInstrument - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1496
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Este indicador implementa el método de tradinf de visualización de par (buscando las divergencias). El EA Tándem utiliza el mismo método (https://www.mql5.com/es/code/955).
Fig. 1. Sobreposición del gráfico EURUSD en GBPUSD. Timeframe común H1
Fig.1 muestra el ejemplo de la aplicación del indicador. Puede verse claramente que pares divergieron a cierta distancia y empezaron a converger otra vez. En la próxima divergencia similar, debe venderse el par superior, mientras que la inferior debe ser comprado. Cuando lo pares comienzan convergiendo, ambas operaciones deben cerrarse. Una operación se cerrará con una pérdida, mientras que el otro va a arreglar una ganancia superior a la pérdida.
En el ejemplo anterior se utilizaron los siguientes parámetros:
Fig.2. Parámetros del indicador TandemInstrument utilizados en el ejemplo
Historial de cambios:
08 De septiembre de 2012
- mejorado el código indicador considerando posibles "agujeros" en un símbolo indirecto;
añade datos sobre la densidad de un símbolo indirecto (la proporción, por el cual se multiplican los tamaños de las velas de un símbolo indirecto antes de que se muestren en tabla del símbolo principal) a la observación de la ventana gráfica.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/991
El indicador muestra la segunda gráfica sobre la principal utilizando el punto de referencia.ExtObjects
Funciones dedicadas a leer y escribir propiedades de objeto.
El asesor experto se basa en CCIT3_Simple y CCIT3_noReCalc. Cruce del indicador que línea cero se utiliza para la actividad de trading.Segundo Gráfico
Indicador simple para mostrar el gráfico de precios de cualquier símbolo de trading en la ventana del indicador.