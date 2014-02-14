Descripción:

Cuando se inicia el indicador, debe especificarse el símbolo necesario para la visualización (parámetro "Symbol1") en los parámetros de entrada. EURUSD está activada por defecto. Se pueden lanzar varias copias del indicador con diferentes parámetros de entrada, permitiendo a los usuarios analizar convenientemente varios símbolos de trading en una sola ventana.



El indicador será útil para los traders interesados en los pares de trading (propagación del trading). El indicador permite comparar visualmente las gráficas de dos símbolos en una sola ventana para estimar su correlación. Las barras indicadoras se sincronizan estrictamente por el tiempo con las barras del gráfico en que el indicador es lanzado.

A continuación se muestra el ejemplo de la operación del indicador: AUDUSD (arriba), NZDUSD (en la ventana del indicador más abajo).



