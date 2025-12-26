Fan sayfamıza katılın
TandemInstrument - MetaTrader 5 için gösterge
Şekil 1. GBPUSD grafiğinin EURUSD grafiği üzerine yerleştirilmesi. Ortak zaman dilimi H1
Şekil Fig.1 göstergenin kullanımına bir örnek göstermektedir. Belirli bir mesafede ayrılmış olan çiftlerin tekrar bir araya gelmeye çalıştığını açıkça görebilirsiniz. Böyle bir başka dağılma durumunda, üstteki çift satılmalı ve alttaki çift satın alınmalıdır. Yakınsama durumunda - her iki anlaşmayı da kapatın. Bu durumda, bir anlaşma zararla, ikincisi ise baskın bir kârla kapanacaktır.
Bu örnekte aşağıdaki parametreler kullanılmıştır:
Şekil 2. Örnekte kullanılan TandemInstrument göstergesinin parametreleri
Değişikliklerin tarihçesi:
8 Eylül 2012.
- dolaylı araçtaki olası delikler dikkate alınarak gösterge kodu düzenlendi;
- dolaylı aracın yoğunluğu hakkında bilgi (dolaylı aracın mum çubuklarının boyutlarının temel aracın grafiğinde görüntülenmeden önce çarpıldığı katsayı) grafik penceresinin yorumlarına eklendi.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
https://www.mql5.com/ru/code/991
RSI ve Dem'in daha hassas analogu. Aynı RSI ve Dem, ancak daha hassas.