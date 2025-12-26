Bu göstergede, çift ticareti için kayan kalıpları bulma yöntemimin bir görselleştirmesini düzenliyorum. Aynı yöntem Tandem Uzman Danışmanı (https://www.mql5.com/tr/code/955) tarafından da kullanılmaktadır.





Şekil 1. GBPUSD grafiğinin EURUSD grafiği üzerine yerleştirilmesi. Ortak zaman dilimi H1

Şekil Fig.1 göstergenin kullanımına bir örnek göstermektedir. Belirli bir mesafede ayrılmış olan çiftlerin tekrar bir araya gelmeye çalıştığını açıkça görebilirsiniz. Böyle bir başka dağılma durumunda, üstteki çift satılmalı ve alttaki çift satın alınmalıdır. Yakınsama durumunda - her iki anlaşmayı da kapatın. Bu durumda, bir anlaşma zararla, ikincisi ise baskın bir kârla kapanacaktır.



Bu örnekte aşağıdaki parametreler kullanılmıştır:





Şekil 2. Örnekte kullanılan TandemInstrument göstergesinin parametreleri





Değişikliklerin tarihçesi:

8 Eylül 2012.