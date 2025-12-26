코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

탠덤인스트루먼트 - MetaTrader 5용 지표

Evgeniy Trofimov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
조회수:
15
평가:
(37)
게시됨:
\MQL5\Include\
mymql_v201.mqh (15.45 KB) 조회
tandeminstrument.mq5 (6.65 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이 보조지표에서는 페어 트레이딩을 위한 슬라이딩 패턴을 찾는 방법을 시각화하여 정리했습니다. 탄뎀 전문가 어드바이저(https://www.mql5.com/ko/code/955) 에서도 동일한 방법을 사용합니다.

EURUSD^GBPUSD

그림 1. GBPUSD 차트를 EURUSD 차트에 오버레이. 공통 차트주기 H1

그림 1은 보조지표 사용 예시를 보여줍니다. 특정 거리에서 분리된 쌍이 다시 합치려고 하는 것을 분명히 볼 수 있습니다. 이러한 또 다른 분산의 경우, 상단에 있는 쌍은 매도하고 하단에 있는 쌍은 매수해야 합니다. 수렴 시 - 두 거래를 모두 청산합니다. 이 경우 한 거래는 손실로 마감되고 두 번째 거래는 우세한 수익으로 마감됩니다.

이 예에서는 다음 매개변수가 사용되었습니다:


그림 2. 예시에서 사용된 TandemInstrument 인디케이터의 매개변수

변경 내역:

2012년 9월 8일.

  • 간접 도구에서 발생할 수 있는 구멍을 고려하여 인디케이터 코드를 편집했습니다;
  • 간접 상품의 밀도(기본 상품의 차트에 표시하기 전에 간접 상품의 캔들 스틱 크기에 곱하는 계수)에 대한 정보가 차트 창의 주석에 추가되었습니다.

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/991

Builov RSI Pro - Strategy EA Builov RSI Pro - Strategy EA

Builov RSI Pro - Strategy

입력_구조 입력_구조

입력 매개변수의 구조

i-BB-Width i-BB-Width

볼린저 밴드 폭 표시기. 적용 방법 중 하나는 2006년 6월호 FOREX 매거진 №123 47페이지에 설명되어 있습니다.

간단한 트렌드 탐지기 간단한 트렌드 탐지기

RSI와 Dem의 더 민감한 아날로그. RSI와 Dem은 동일하지만 더 민감합니다.