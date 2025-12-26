거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 보조지표에서는 페어 트레이딩을 위한 슬라이딩 패턴을 찾는 방법을 시각화하여 정리했습니다. 탄뎀 전문가 어드바이저(https://www.mql5.com/ko/code/955) 에서도 동일한 방법을 사용합니다.
그림 1은 보조지표 사용 예시를 보여줍니다. 특정 거리에서 분리된 쌍이 다시 합치려고 하는 것을 분명히 볼 수 있습니다. 이러한 또 다른 분산의 경우, 상단에 있는 쌍은 매도하고 하단에 있는 쌍은 매수해야 합니다. 수렴 시 - 두 거래를 모두 청산합니다. 이 경우 한 거래는 손실로 마감되고 두 번째 거래는 우세한 수익으로 마감됩니다.
그림 2. 예시에서 사용된 TandemInstrument 인디케이터의 매개변수
그림 1. GBPUSD 차트를 EURUSD 차트에 오버레이. 공통 차트주기 H1
이 예에서는 다음 매개변수가 사용되었습니다:
변경 내역:
2012년 9월 8일.
- 간접 도구에서 발생할 수 있는 구멍을 고려하여 인디케이터 코드를 편집했습니다;
- 간접 상품의 밀도(기본 상품의 차트에 표시하기 전에 간접 상품의 캔들 스틱 크기에 곱하는 계수)에 대한 정보가 차트 창의 주석에 추가되었습니다.
