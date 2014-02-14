Pon "Me gusta" y sigue las noticias
2 Symbols en el Gráfico - indicador para MetaTrader 5
El indicador puede utilizarse para analizar el estado de dos o más símbolos simultáneamente. La primera barra gráfica visible se utiliza como punto de partida. Las funciones del indicador se administran mediante los botones de la tabla en la esquina inferior izquierda. Los parámetros de entrada pueden utilizarse solamente durante el primer inicio del indicador.
- Escala fija - Escala fijada (automático)
- Invert - inversión de símbolo
- Freeze - preservar el estado actual (también se activa haciendo doble clic en el gráfico)
