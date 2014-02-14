CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

2 Symbols en el Gráfico - indicador para MetaTrader 5

Mihail Lagutin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1539
Ranking:
(42)
Publicado:
Actualizado:
isymbol.mq5 (14.13 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador puede utilizarse para analizar el estado de dos o más símbolos simultáneamente. La primera barra gráfica visible se utiliza como punto de partida. Las funciones del indicador se administran mediante los botones de la tabla en la esquina inferior izquierda. Los parámetros de entrada pueden utilizarse solamente durante el primer inicio del indicador.

Parámetros de entrada son reemplazados por un panel pequeño en la esquina inferior izquierda de la gráfica.

  • Escala fija - Escala fijada (automático)
  • Invert - inversión de símbolo
  • Freeze - preservar el estado actual (también se activa haciendo doble clic en el gráfico)

2 Symbols en el Gráfico

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/987

ExtObjects ExtObjects

Funciones dedicadas a leer y escribir propiedades de objeto.

WPRfix WPRfix

El indicador muestra la ubicación del precio dentro de un intervalo especificado.

TandemInstrument TandemInstrument

El indicador muestra las gráficas de dos símbolos en una sola ventana.

EA_CCIT3 EA_CCIT3

El asesor experto se basa en CCIT3_Simple y CCIT3_noReCalc. Cruce del indicador que línea cero se utiliza para la actividad de trading.