Si no estás familiarizado con un par de trading, encontrará información en la sección de literatura. La idea puede ser descrita brevemente como sigue:

Si comparamos las gráficas de dos activos similares poniéndolos uno junto al otro, veremos que divergen a cierta distancia y luego convergen otra vez. Esto sucede una y otra vez. ¿Por qué no deberíamos usar eso para ganar dinero?

El asesor experto se encuentra en EURUSD H1. Se selecciona la correlación de par GBPUSD por defecto (Symbol2 variable o "indirecta"). El asesor experto rastrea el siguiente mercado a raiz de ese plan pero ¡no confundir con los sintéticos! Análisis sintético se basa en una media constante y que arrastra ambos activos. En este caso, las gráficas son simplemente superpuestas. Pero antes de superponer, mi asesor experto define el punto de partida sin restricciones. A partir de ahí, se supone que dos pares han cruzado por primera vez. Luego escalamos Symbol2 así su rango de fluctuaciones de precio será más o menos similar al rango del símbolo, en el cual está instalado el EA. Se han recogido algunas estadísticas para un rango ("campo de entrenamiento") de velas. Se encuentran las divergencias de símbolo máximo para este período. Además se abre una nueva posición, si se produce la divergencia de CorrectLimit ("corrección de frontera de señal") del máximo. O, más precisamente, se abre un par de posiciones (en una posición para cada símbolo). Si los símbolos siguen divergentes, después del mismo número de puntos se abre el segundo par de operaciones. El número máximo de estas operaciones está limitado por la variable MaxDeals ("número máximo de transacciones").

Variable CorrectDist ("longitud de coeficiente de la búsqueda de separación") cambia el valor del período de entrenamiento para un análisis más profundo.

El asesor experto cotiza en dos pares de divisas con la correlación directa e inversa. El switch Correlación ("el coeficiente de correlación") se utiliza para eso. Sin embargo, también podrá operar en un par analizando las divergencias de dos pares. Por ejemplo, usted puede operar sobre EURGBP en lugar de negociar en dos pares EURUSD y GBPUSD. Para ello, introduzca "EURGBP" sin las comillas en la variable Cross ("Qué par a operar en lugar de dos (cross)"). Si vas a operar en GBPEUR, especificar el valor false para el asesor experto en variable CrossType ("Direct cross-rate").

Después de la fecha de caducidad de los conocimientos obtenidos durante el último entrenamiento, se realiza reentrenamiento con velas Optimum ("intervalo de readaptación").

El asesor experto tiene 2 señales para el cierre de todos las operaciones. Si los símbolos están moviendo atrás por CloseCorr ("cierre en la reducción de las discrepancias") a partir de la divergencia máxima y al llegar a % de Profit de las posiciones abiertas.

MQH incluye archivos que contienen funciones auxiliares para el correcto funcionamiento de asesor experto.

MyMQL_v2.1.mqh - funciones para la adaptación del asesor experto de lenguaje de programación MQL4 a MQL5;

PrintLog.mqh - necesario para la creación de la tabla equity.csv en la carpeta de archivos cuando se prueba el asesor experto. La tabla contiene el histórico de los cambios de equidad de la cuenta. Esta información puede utilizarse para un análisis detallado de DrawDowns durante las pruebas. También, gráficos de los cambios de capital de diversos sistemas de trading pueden ser superpuestos.

Prueba con parámetros predeterminados que durante 11 años con precios de apertura en EURUSD H1:







