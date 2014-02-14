EA se basa en el indicador CCIT3_Simple_v_2-01 y CCIT3_noReCalc_v_3-01. Posición de compra se abre cuando la línea cero se cruza hacia arriba, mientras que la posición de venta se abre cuando se cruza la línea cero hacia abajo. Se toman los valores del indicador para determinar la señal de la barra anterior.



CCIT3_Simple_v_2-01 - el indicador modificado CCIT3 1.01, su cálculo base depende de indicador CCI con un ratio calculado desde el principio del histórico. El indicador tiene un límite para el número de barras calculadas (Max_bars_calc) . CCIT3_noReCalc_v_3-01 - simplificado-CCIT3_Simple_v_2-01 - su ecuación de cálculo no tiene en cuenta la relación recalculada en cada barra desde el principio del histórico . Él también tiene un límite para el número de barras calculadas (Max_bars_calc).

no_increaselot_gbpusd_2004 - resultado desde 2004 GBPUSD sin aumentar mucho, el lote inicial 1.0. Las pruebas se realizaron en el DC Alpari-Demo, por todas los ticks.









increaselot_gbpusd_2004 - usado aumento de lotes. El límite para el lote máximo = 50.0. La prueba fue realizada en DC Alpari-Demo, por todos los ticks.





El mismo aumento de lotes. El límite para el lote máximo = 500.0. La prueba fue realizada en DC MetaQuotes-Demo, por todos los ticks.





Consejos:

Todos los parámetros del EA (excepto ajustes del indicador) no se utilizan en el caso de 0. Se ha implementado la función para la configuración del lote de volumen máximo permisible en el asesor experto en caso de que se ha excedido el límite (por el volumen de lote) de su centro de tratamiento. Parámetros básicos de la configuración:



SL/TP - colocado después de abrir una posición.

N_modify_sltp - the number of times to set sl/tp en tentativa fracasada .

trail SL - activado cuando la posición de ganancia >= 0.

Max_drawdown - el EA tiene la opción de lote creciente, que depende de la relación deposito/max.drawdown.

Trade_overturn - invertir la posición cuando se cambia la señal. Si orden es falsa será cerrado sólo por sl/tp/trail .

use_Simple_CCIT3 - señaless tomadas del indicador CCIT3_Simple_v_2-01.

use_noReCalc_CCIT3 - señales tomadas del indicador CCIT3_noReCalc_v_3-01.

El asesor experto puede trabajar con uno de los indicadores seleccionados, que muestra buenos resultados de trading, también pueden ser utilizados como un filtro o una señal de confirmación.



Este Asesor Experto puede ser un buen punto de partida para la creación de un robot de trading complejo.

