TandemInstrument - indicador para MetaTrader 5

Este indicador implementa a visualização do método de negociação através de pares de ativos (em busca de divergências). O Expert Advisor Tandem usa o mesmo método (https://www.mql5.com/pt/code/955).

EURUSD^GBPUSD

Fig. 1. Sobrepondo o gráfico EURUSD no GBPUSD. Timeframe Comum H1

Fig.1 mostra um exemplo de aplicação do indicador. Pode ser claramente observado que os pares divergem durante uma certa distância e começam a convergir novamente. Na próxima divergência semelhante, o par superior deve ser vendido, ao passo que a inferior deve ser comprado. Quando os pares começam a convergir, ambos os negócios devem ser fechados. Um negócio será fechado com uma perda enquanto outro vai corrigir com um lucro superior a perda. 

Os seguintes parâmetros foram utilizados no exemplo acima:

Fig.2. Uso dos parâmetros do Indicador TandemInstrument parameters no exemplo

Histórico de alterações:

p>08 de setembro de 2012
  • Foi melhorado o código do indicador ao considerar possibilidades sobre possíveis "buracos" em histórico de ativos indiretos;
  • dados adicionados sobre a densidade de um ativo indireto (a razão pela qual os tamanhos dos candles de um símbolo indireto são multiplicados, antes de serem exibidas no gráfico do ativo principal) ao comentário na janela do gráfico.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/991

