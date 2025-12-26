CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Facebook!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Strumento Tandem - indicatore per MetaTrader 5

Evgeniy Trofimov | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
16
Valutazioni:
(37)
Pubblicato:
\MQL5\Include\
mymql_v201.mqh (15.45 KB) visualizza
tandeminstrument.mq5 (6.65 KB) visualizza
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
In questo indicatore organizzo una visualizzazione del mio metodo di ricerca dei pattern scorrevoli per il pair trading. Lo stesso metodo è utilizzato dal Tandem Expert Advisor(https://www.mql5.com/it/code/955).

EURUSD^GBPUSD

Figura 1. Sovrapposizione del grafico GBPUSD sul grafico EURUSD. Timeframe comune H1

La figura 1 mostra un esempio di utilizzo dell'indicatore. Si vede chiaramente che le coppie, dopo essersi separate a una certa distanza, cercano nuovamente di riunirsi. In caso di un'altra dispersione di questo tipo, la coppia che si trova in alto dovrebbe essere venduta e quella che si trova in basso dovrebbe essere acquistata. Alla convergenza - chiudere entrambe le operazioni. In questo caso, un'operazione si chiuderà con una perdita e la seconda con un profitto dominante.

In questo esempio sono stati utilizzati i seguenti parametri:


Fig.2. Parametri dell'indicatore TandemInstrument utilizzato nell'esempio

Cronologia delle modifiche:

8 settembre 2012.

  • modificato il codice dell'indicatore tenendo conto di eventuali buchi nello strumento indiretto;
  • nei commenti della finestra del grafico sono state aggiunte informazioni sulla densità dello strumento indiretto (il coefficiente per il quale le dimensioni delle candele dello strumento indiretto vengono moltiplicate prima di essere visualizzate sul grafico dello strumento di base).

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/991

Builov RSI Pro - Strategy EA Builov RSI Pro - Strategy EA

Builov RSI Pro - Strategy

Ingresso_Struttura Ingresso_Struttura

Struttura dei parametri di ingresso

i-BB-Larghezza i-BB-Larghezza

Indicatore della larghezza delle bande di Bollinger. Uno dei metodi di applicazione è descritto nella rivista FOREX Magazine №123 del giugno 2006 a pagina 47.

Semplice rilevatore di tendenze Semplice rilevatore di tendenze

Analogo più sensibile di Rsi e Dem. Stesso RSI e Dem, ma più sensibile.