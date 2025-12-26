Unisciti alla nostra fan page
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Strumento Tandem - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 16
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Figura 1. Sovrapposizione del grafico GBPUSD sul grafico EURUSD. Timeframe comune H1
La figura 1 mostra un esempio di utilizzo dell'indicatore. Si vede chiaramente che le coppie, dopo essersi separate a una certa distanza, cercano nuovamente di riunirsi. In caso di un'altra dispersione di questo tipo, la coppia che si trova in alto dovrebbe essere venduta e quella che si trova in basso dovrebbe essere acquistata. Alla convergenza - chiudere entrambe le operazioni. In questo caso, un'operazione si chiuderà con una perdita e la seconda con un profitto dominante.
In questo esempio sono stati utilizzati i seguenti parametri:
Fig.2. Parametri dell'indicatore TandemInstrument utilizzato nell'esempio
Cronologia delle modifiche:
8 settembre 2012.
- modificato il codice dell'indicatore tenendo conto di eventuali buchi nello strumento indiretto;
- nei commenti della finestra del grafico sono state aggiunte informazioni sulla densità dello strumento indiretto (il coefficiente per il quale le dimensioni delle candele dello strumento indiretto vengono moltiplicate prima di essere visualizzate sul grafico dello strumento di base).
Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/991
Builov RSI Pro - StrategyIngresso_Struttura
Struttura dei parametri di ingresso
Indicatore della larghezza delle bande di Bollinger. Uno dei metodi di applicazione è descritto nella rivista FOREX Magazine №123 del giugno 2006 a pagina 47.Semplice rilevatore di tendenze
Analogo più sensibile di Rsi e Dem. Stesso RSI e Dem, ma più sensibile.