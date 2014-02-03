请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
本指标实现了配对交易方法 (搜索背离)的可视化. Tandem EA交易使用了相同的方法 (https://www.mql5.com/zh/code/955).
图 1. 在GBPUSD图表上覆盖EURUSD图表. 通用 H1 时段
图1 显示了指标应用的实例可以很清楚地看到, 交易品种对背离一定距离然后开始恢复. 在下一个类似的背离时, 上面的货币对应该被卖出, 而低处的货币对应该被买入. 当配对开始恢复时, 两个交易都应该被关闭. 一个交易将亏损关闭, 而另一个将获利并超过亏损.
上例中使用了以下参数:
图2. 例子中使用的TandemInstrument 指标参数
修改历史:
2012年9月8日
- 提高指标代码, 考虑间接交易品种出现空洞;
在间接交易品种上增加数据(根据间接交易品种显示于主交易品种图表上的比率)到图表窗口的注释中
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/991
2 图表上的交易品种
本指标在主图表上通过参考点显示第二个图表.ExtObjects
专门用于读写对象属性的函数.