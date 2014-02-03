本指标实现了配对交易方法 (搜索背离)的可视化. Tandem EA交易使用了相同的方法 (https://www.mql5.com/zh/code/955).





图 1. 在GBPUSD图表上覆盖EURUSD图表. 通用 H1 时段

图1 显示了指标应用的实例可以很清楚地看到, 交易品种对背离一定距离然后开始恢复. 在下一个类似的背离时, 上面的货币对应该被卖出, 而低处的货币对应该被买入. 当配对开始恢复时, 两个交易都应该被关闭. 一个交易将亏损关闭, 而另一个将获利并超过亏损.



上例中使用了以下参数:





图2. 例子中使用的TandemInstrument 指标参数





修改历史:

2012年9月8日