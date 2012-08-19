В этом индикаторе я организую визуализацию своего метода поиска раздвижек для парного трейдинга. Тем же самым методом пользуется советник Тандем ( https://www.mql5.com/ru/code/955





Рис. 1. Наложение на график EURUSD графика GBPUSD. Общий таймфрейм H1

На рисунке Рис.1 представлен пример использования индикатора. Отчётливо видно, что пары, разойдясь на определённое расстояние, снова стремятся сойтись. При очередной такой разбежке, ту пару, которая сверху - необходимо продать, а ту, которая снизу - купить. При схождении - закрыть обе сделки. При это одна сделка закроется с убытком, а вторая - с доминирующей прибылью.



В приведённом примере использовались следующие параметры:





Рис.2. Параметры индикатора TandemInstrument, используемые в примере





История изменений:

8 сентября 2012 г.