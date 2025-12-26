Rejoignez notre page de fans
TandemInstrument - indicateur pour MetaTrader 5
- 18
Fig. 1. Superposition du graphique GBPUSD sur le graphique EURUSD. Période commune H1
La figure Fig.1 montre un exemple d'utilisation de l'indicateur. Vous pouvez clairement voir que les paires, après s'être séparées à une certaine distance, cherchent à nouveau à se rapprocher. Dans le cas d'une nouvelle dispersion de ce type, il convient de vendre la paire qui se trouve au sommet et d'acheter la paire qui se trouve à la base. À la convergence, il faut conclure les deux transactions. Dans ce cas, une transaction sera clôturée avec une perte, et la seconde avec un bénéfice dominant.
Les paramètres suivants ont été utilisés dans cet exemple :
Fig.2. Paramètres de l'indicateur TandemInstrument utilisé dans l'exemple
Historique des modifications :
8 septembre 2012.
- Le code de l'indicateur a été édité en tenant compte des trous possibles dans l'outil indirect ;
- l'information sur la densité de l'instrument indirect (le coefficient par lequel les tailles des chandeliers de l'instrument indirect sont multipliées avant d'être affichées sur le graphique de l'instrument de base) a été ajoutée aux commentaires de la fenêtre graphique.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/991
