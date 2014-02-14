CodeBaseSecciones
EMDcotir (Empirical Mode Decomposition, Modo Empírico de Descomposición) - script para MetaTrader 5

Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Publicado:
El script EMDcotir realiza una descomposición de modo empírico para el símbolo actual. El resultado se muestra utilizando el explorador WEB predeterminado. Para iniciar el script, copiar todo el directorio EMDcotir (desde el archivo con el mismo nombre) a Scripts del terminal, luego compilar EMDcotir.MQ5. Después de eso, EMDcotir.MQ5 puede ser lanzado sobre el símbolo necesario. Para el normal funcionamiento del script debe permitirse el uso externode DLLs.

Los códigos MQL5 se unen además fuera del archivo para permitir a los usuarios examinarlas sin descargar y descomprimir el archivo EMDcotir

Puede encontrarse más información en el artículo "Introducción al Método de Descomposición de Modo Empírico".

Input:

  • Len=300     - specifies the number of handled bars.
  • AScale=1    - charts display mode: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
  • ADraw=1    - autostart of WEB browser: 1=AutoDraw, 0=w/o AutoDraw.

 EMD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/956

