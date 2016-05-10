Das Skript EMDcotir führt eine empirische Modenzerlegung des aktuellen Symbols durch. Das Ergebnis wird im Standard-Webbrowser angezeigt. Um das Skript zu starten, kopieren Sie das gesamte Verzeichnis EMDcotir (im Archiv desselben Namens) in das der Skripte des Terminals und kompilieren Sie dann EMDcotir.mq5. Danach kann EMDcotir.mq5 auf dem gewünschten Symbol gestartet werden. Für die Verwendung müssen externe DLLs erlaubt werden.

Zusätzlich sind die MQL5-Dateien auch außerhalb des Archivs bereitgestellt, der Nutzer kann sie so direkt einsehen, ohne die Zip-Datei EMDcotir herunter zu laden und zu entpacken.

Weitere Details finden Sie im Artikel "Einführung in die Empirische Modenzerlegung".

Input: