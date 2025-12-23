거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
EMDcotir 스크립트 는 현재 기기에 대한 경험적 모드 분해를 수행합니다. 결과는 기본 웹 브라우저를 사용하여 표시됩니다. 스크립트를 실행하려면 같은 이름의 아카이브에 있는 전체 EMDcotir 카탈로그를 터미널의 스크립트 디렉토리 에 복사한 다음 EMDcotir.mq5를 컴파일합니다. 그 후 EMDcotir.mq5를 필요한 도구에서 실행할 수 있습니다. 스크립트의 정상적인 작동을 위해서는 외부 DLL의 사용을 허용해야 합니다.
EMDcotir 아카이브를 다운로드하여 열지 않고도 소스를 볼 수 있도록 MQL5로 작성된 코드를 오픈(아카이브되지 않은) 형태로 추가로 게시합니다.
자세한 내용은"경험적 모드 분해 방법 알아보기" 문서에서 확인할 수 있습니다.
입력:
- Len=300 - 처리할 막대 수를 설정합니다.
- AScale=1 - 그래프 표시 모드: 1=자동 스케일, 0=w/o 자동 스케일.
- ADraw=1 - 웹 브라우저 자동 실행: 1=자동 그리기, 0=w/o 자동 그리기.
Moving Averages-14 different types
종가를 기준으로 14가지 유형의 이동 평균을 계산하는 지표입니다.Control_Trade_Sessions
트레이딩 세션 제어용 라이브러리. 시작 시에는 주 7일(토요일과 일요일에는 암호화폐 거래가 있을 수 있음) 동안의 거래 세션 시간을 계산하여 하루에 최대 10개의 세션을 계산합니다. 그런 다음 OnTick()에서 확인을 할 수 있으며, 거래 세션 외부에서 틱이 들어온 경우 추가 처리를 종료할 수 있습니다.
MA-Crossover_Alert
알림 및 사서함으로 신호를 보내는 기능이 있는 간단한 세마포어 표시기i-AnyRange
임의의 시간 간격의 범위 표시기입니다.