EMDcotir 스크립트 는 현재 기기에 대한 경험적 모드 분해를 수행합니다. 결과는 기본 웹 브라우저를 사용하여 표시됩니다. 스크립트를 실행하려면 같은 이름의 아카이브에 있는 전체 EMDcotir 카탈로그를 터미널의 스크립트 디렉토리 에 복사한 다음 EMDcotir.mq5를 컴파일합니다. 그 후 EMDcotir.mq5를 필요한 도구에서 실행할 수 있습니다. 스크립트의 정상적인 작동을 위해서는 외부 DLL의 사용을 허용해야 합니다.

EMDcotir 아카이브를 다운로드하여 열지 않고도 소스를 볼 수 있도록 MQL5로 작성된 코드를 오픈(아카이브되지 않은) 형태로 추가로 게시합니다.

자세한 내용은"경험적 모드 분해 방법 알아보기" 문서에서 확인할 수 있습니다.

입력: