WPRfix - indicador para MetaTrader 5
El indicador se calcula como el WPR (Rango Williams en tanto por ciento). La única diferencia es que el intervalo de cambio de precios (en puntos) en lugar de un período se establece como parámetro de entrada: el período del indicador para cada barra es seleccionado de modo que el intervalo de precio durante el período excede el parámetro de entrada del rango. Por lo tanto, el valor de parámetro de la entrada debe superar la media altura de la barra en el timeframe activo.
El rango de valores del indicador -50... + 50.
