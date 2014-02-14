CodeBaseSecciones
WPRfix - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Kazakov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
El indicador se calcula como el WPR (Rango Williams en tanto por ciento). La única diferencia es que el intervalo de cambio de precios (en puntos) en lugar de un período se establece como parámetro de entrada: el período del indicador para cada barra es seleccionado de modo que el intervalo de precio durante el período excede el parámetro de entrada del rango. Por lo tanto, el valor de parámetro de la entrada debe superar la media altura de la barra en el timeframe activo. 

El rango de valores del indicador -50... + 50.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/978

