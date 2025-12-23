Le script EMDcotir effectue une décomposition en mode empirique pour l'instrument actuel. Le résultat est affiché à l'aide du navigateur Web par défaut. Pour exécuter le script, copiez l'ensemble du catalogue EMDcotir (à partir de l'archive portant le même nom) dans le répertoire Scripts du terminal, puis compilez EMDcotir.mq5. Ensuite, EMDcotir.mq5 peut être exécuté sur l'outil requis. Pour un fonctionnement normal du script, il est nécessaire d'autoriser l'utilisation de DLL externes.

Afin de pouvoir visualiser les sources sans télécharger et ouvrir l'archive EMDcotir, les codes écrits en MQL5 sont également affichés sous forme ouverte(non archivée).

Les détails peuvent être trouvés dans l'article"Getting to know the method of empirical mode decomposition"(Apprendre à connaître la méthode de décomposition empirique des modes).

Entrée: