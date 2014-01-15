Script EMDcotir executa o Decomposição do Modo Empírico do ativo atual. O resultado é exibido usando o navegador padrão da WEB. Para iniciar o script, copie todo o diretório EMDcotir (do arquivo com o mesmo nome) para Scripts do terminal, então compile EMDcotir.mq5. Após isto, EMDcotir.mq5 pode ser lançado sobre o ativo escolhido. Para funcionar normalmente o Script dever ser permitido o uso de DLLs externas.

Códigos MQL5 são adicionalmente anexados fora do arquivo para permitir que aos usuários examiná-los sem ter que baixar e descompactar o arquivo EMDcotir.

Detalhes podem ser encontrados no artigo “Introdução ao Método de Decomposição do Modo Empírico”.

Entradas: