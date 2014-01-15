Participe de nossa página de fãs
EMDcotir (Decomposição do Modo Empírico) - script para MetaTrader 5
Script EMDcotir executa o Decomposição do Modo Empírico do ativo atual. O resultado é exibido usando o navegador padrão da WEB. Para iniciar o script, copie todo o diretório EMDcotir (do arquivo com o mesmo nome) para Scripts do terminal, então compile EMDcotir.mq5. Após isto, EMDcotir.mq5 pode ser lançado sobre o ativo escolhido. Para funcionar normalmente o Script dever ser permitido o uso de DLLs externas.
Códigos MQL5 são adicionalmente anexados fora do arquivo para permitir que aos usuários examiná-los sem ter que baixar e descompactar o arquivo EMDcotir.
Detalhes podem ser encontrados no artigo “Introdução ao Método de Decomposição do Modo Empírico”.
Entradas:
- Len=300 - especifica o número de bares manipulados.
- AScale=1 - modo de exibição do gráfico: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
- ADraw=1 - auto início do navegador da WEB: 1=AutoDraw, 0=w/o AutoDraw.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/956
