EMDcotir (经验模态分解) - MetaTrader 5脚本

emdcotir.zip (83.73 KB)
cemd_2.mqh (33.03 KB) 预览
clindrawmulti.mqh (10.31 KB) 预览
emdcotir.mq5 (3.59 KB) 预览
EMDcotir 脚本为当前交易品种进行经验模态分解. 结果显示于默认的 WEB 浏览器中. 要载入此脚本, 把EMDcotir 整个目录 (从同名文档中) 复制到终端的 Scripts 目录下, 然后编译 EMDcotir.mq5. 之后, EMDcotir.mq5 就可以根据所需的交易品种进行载入了. 需要允许脚本使用外部 DLLs, 脚本方能正常工作.

MQL5 codes 附加于档案之外, 以使用户可以不必下载和解压EMDcotir档案就能够查看文件. 

详细信息可以在文章 “Introduction to the Empirical Mode Decomposition Method”中找到.

Input:

  • Len=300     - 指定处理的柱数.
  • AScale=1    - 图表显示模型: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
  • ADraw=1    - WEB浏览器的自动起点 : 1=AutoDraw, 0=w/o AutoDraw.

 EMD

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/956

