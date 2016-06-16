コードベースセクション
EMDcotir（経験的モード分解） - MetaTrader 5のためのスクリプト

EMDcotir スクリプトは、現在の銘柄のための経験的モード分解を行います。結果はデフォルトのWEBブラウザで表示されます。スクリプトを起動するにはEMDcotirディレクトリ全体を（同名のアーカイブから）端末の Scripts にコピーしてEMDcotir.mq5をコンパイルします。その後でEMDcotir.mq5 は必要な銘柄で起動できます。外部DLLsの使用はスクリプトの通常の操作に必要です。

MQL5コードはアーカイブ外にも添付されているのでEMDcotirアーカイブをダウンロード／解凍せずに見ることができます。 

詳細は「Introduction to the Empirical Mode Decomposition Method（経験的モード分解法の概要）」稿で見つかります。

入力

  • Len=300     - ハンドルの数を指定します。
  • AScale=1    - charts display mode: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
  • ADraw=1    - autostart of WEB browser: 1=AutoDraw, 0=w/o AutoDraw.

 EMD

