EMDcotir スクリプトは、現在の銘柄のための経験的モード分解を行います。結果はデフォルトのWEBブラウザで表示されます。スクリプトを起動するにはEMDcotirディレクトリ全体を（同名のアーカイブから）端末の Scripts にコピーしてEMDcotir.mq5をコンパイルします。その後でEMDcotir.mq5 は必要な銘柄で起動できます。外部DLLsの使用はスクリプトの通常の操作に必要です。

MQL5コードはアーカイブ外にも添付されているのでEMDcotirアーカイブをダウンロード／解凍せずに見ることができます。

詳細は「Introduction to the Empirical Mode Decomposition Method（経験的モード分解法の概要）」稿で見つかります。

入力：