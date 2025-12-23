Fan sayfamıza katılın
EMDcotir (Ampirik Mod Ayrıştırma) - MetaTrader 5 için komut dosyası
- 18
-
EMDcotir komut dosyası mevcut enstrüman için ampirik mod ayrıştırması gerçekleştirir. Sonuç, varsayılan WEB tarayıcısı kullanılarak görüntülenir. Betiği çalıştırmak için, tüm EMDcotir kataloğunu (aynı isimli arşivden) terminalin Scripts dizinine kopyalayın, ardından EMDcotir.mq5 dosyasını derleyin. Bundan sonra EMDcotir.mq5 gerekli araç üzerinde çalıştırılabilir. Komut dosyasının normal çalışması için harici DLL'lerin kullanımına izin vermek gerekir.
EMDcotir arşivini indirmeden ve açmadan kaynakları görüntüleyebilmek için, MQL5'te yazılan kodlar ayrıca açık(arşivlenmemiş) biçimde yayınlanmaktadır.
Ayrıntılar"Ampirik mod ayrıştırma yöntemini tanımak" makalesinde bulunabilir.
Girdi:
- Len=300 - işlenecek çubuk sayısını ayarlar.
- AScale=1 - grafik görüntüleme modu: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
- ADraw=1 - WEB tarayıcısı otomatik çalıştırma: 1=AutoDraw, 0=w/o Auto Draw.
MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/956
