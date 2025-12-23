Kod TabanıBölümler
EMDcotir (Ampirik Mod Ayrıştırma) - MetaTrader 5 için komut dosyası

Victor | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
18
(28)
EMDcotir komut dosyası mevcut enstrüman için ampirik mod ayrıştırması gerçekleştirir. Sonuç, varsayılan WEB tarayıcısı kullanılarak görüntülenir. Betiği çalıştırmak için, tüm EMDcotir kataloğunu (aynı isimli arşivden) terminalin Scripts dizinine kopyalayın, ardından EMDcotir.mq5 dosyasını derleyin. Bundan sonra EMDcotir.mq5 gerekli araç üzerinde çalıştırılabilir. Komut dosyasının normal çalışması için harici DLL'lerin kullanımına izin vermek gerekir.

EMDcotir arşivini indirmeden ve açmadan kaynakları görüntüleyebilmek için, MQL5'te yazılan kodlar ayrıca açık(arşivlenmemiş) biçimde yayınlanmaktadır.

Ayrıntılar"Ampirik mod ayrıştırma yöntemini tanımak" makalesinde bulunabilir.

Girdi:

  • Len=300 - işlenecek çubuk sayısını ayarlar.
  • AScale=1 - grafik görüntüleme modu: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
  • ADraw=1 - WEB tarayıcısı otomatik çalıştırma: 1=AutoDraw, 0=w/o Auto Draw.

EMD

MetaQuotes Ltd tarafından Rusçadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/ru/code/956

