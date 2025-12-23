Si tratta di un indicatore che calcola 14 tipi di medie mobili in base al prezzo di chiusura.

Libreria per il controllo delle sessioni di trading. All'avvio conta l'orario delle sessioni di trading per tutti i 7 giorni della settimana (il sabato e la domenica possono essere negoziate criptovalute), fino a 10 sessioni al giorno. In OnTick() è possibile effettuare controlli e, se un tick è arrivato al di fuori della sessione di trading, è possibile interrompere l'ulteriore elaborazione.