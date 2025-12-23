Unisciti alla nostra fan page
Lo script EMDcotir esegue la decomposizione in modalità empirica per lo strumento corrente. Il risultato viene visualizzato utilizzando il browser WEB predefinito. Per eseguire lo script, copiare l'intero catalogo EMDcotir (dall'archivio con lo stesso nome) nella directory Scripts del terminale, quindi compilare EMDcotir.mq5. Dopodiché EMDcotir.mq5 può essere eseguito sullo strumento richiesto. Per il normale funzionamento dello script è necessario consentire l'uso di DLL esterne.
Per poter visualizzare i sorgenti senza scaricare e aprire l'archivio EMDcotir, i codici scritti in MQL5 sono pubblicati anche in forma aperta(non archiviata).
I dettagli sono riportati nell'articolo"Conoscere il metodo della decomposizione di modo empirico".
Input:
- Len=300 - imposta il numero di barre da elaborare.
- AScale=1 - modalità di visualizzazione dei grafici: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
- ADraw=1 - Autorun del browser WEB: 1=AutoDraw, 0=con AutoDraw.
