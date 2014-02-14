El indicador fue desarrollado originalmente para simplificar la recepción de datos sincronizados y normalizados y entregarlas a las entradas de red neuronal.

Los datos se sincronizan con el símbolo, en el cual está instalado el indicador.

Tal vez, alguien será capaz de encontrar alguna otra área de aplicación para ello.

Hasta 10 líneas (buffers) de varios símbolos, señales y plazos pueden visualizarse.

Parámetros de entrada:

Instrument - nombre del instrumento (symbol), seleccionado en la lista,,

- nombre del instrumento (symbol), seleccionado en la lista,, Variant - variante de cálculo de indicador, seleccionado en la lista,

- variante de cálculo de indicador, seleccionado en la lista, Timeframe - plazo para el cálculo del indicador,

- plazo para el cálculo del indicador, Parametr - parámetro de cálculo del indicador (período).

El parámetro variante puede tomar los siguientes valores:

NONE - no calculado,

- no calculado, HLP - calculado como el ratio de máximos y mínimos de las barras anteriores"Parametr",

- calculado como el ratio de máximos y mínimos de las barras anteriores"Parametr", Op0_OpN - Open[0]-Open[Parametr],

- Open[0]-Open[Parametr], RSI - RSI normal con periodo "Parametr",

- RSI normal con periodo "Parametr", Stoch - Stochastic normal con parámetros "Parametr,3,3",

- Stochastic normal con parámetros "Parametr,3,3", Op0_Ma - Open[0]-iMa[0] con periodo suavizado "Parametr" ,

- Open[0]-iMa[0] con periodo suavizado "Parametr" Ma0_Ma1 - Ma[0]-Ma[1] con periodo suavizado "Parametr" ,

Tiempo - Parametr tiempo del día (puede ser 0 o > = 1).

Se utilizan los parámetros similares para todos los diez búferes.





Cabe señalar que el cálculo de Op0_OpN, Op0_Ma y Ma0_Ma1, normalización-1; + 1; rango se realiza tan pronto como se reciben nuevos datos.

En este caso, es aconsejable establecer un parámetro máximo de cálculo de barras al ser dos veces tan grande como la cantidad de datos requeridos.