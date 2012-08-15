Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EMDcotir (Эмпирическая модовая декомпозиция) - скрипт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4198
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Скрипт EMDcotir осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента. Результат выводится при помощи установленного по умолчанию WEB-браузера. Для запуска скрипта необходимо скопировать весь каталог EMDcotir (из одноименного архива) в каталог Scripts терминала, затем откомпилировать EMDcotir.mq5. После этого EMDcotir.mq5 может быть запущен на требуемом инструменте. Для нормальной работы скрипта необходимо разрешить использование внешних DLL.
Для того чтобы можно было посмотреть исходники не скачивая и не раскрывая архива EMDcotir, написанные на MQL5 коды дополнительно выложены в открытом (не архивированном) виде.
Подробности можно найти в статье “Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции”.
Input:
- Len=300 - задает количество обрабатываемых баров.
- AScale=1 - режим отображения графиков: 1=AutoScale, 0=w/o AutoScale.
- ADraw=1 - автозапуск WEB-браузера: 1=AutoDraw, 0=w/o AutoDraw.
Парный трейдинг. Хеджирование. Рыночно-нейтральные стратегииSetSellStopLimitOrder
Данный скрипт предназначен для установки SellStopLimit ордера с фиксированными значениями уровней срабатывания, уровня стоп-лосса и уровня тейк-профита в пунктах от текущей цены и от цен срабатывания ордеров.
Простейший семафорный индикатор с алертами и возможностью отправки сигналов на почтовый ящикi-AnyRange
Индикатор диапазонов произвольных временных интервалов.