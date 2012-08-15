Скрипт EMDcotir осуществляет эмпирическую модовую декомпозицию для текущего инструмента. Результат выводится при помощи установленного по умолчанию WEB-браузера. Для запуска скрипта необходимо скопировать весь каталог EMDcotir (из одноименного архива) в каталог Scripts терминала, затем откомпилировать EMDcotir.mq5. После этого EMDcotir.mq5 может быть запущен на требуемом инструменте. Для нормальной работы скрипта необходимо разрешить использование внешних DLL.

Для того чтобы можно было посмотреть исходники не скачивая и не раскрывая архива EMDcotir, написанные на MQL5 коды дополнительно выложены в открытом (не архивированном) виде.

Подробности можно найти в статье “Знакомство с методом эмпирической модовой декомпозиции”.

