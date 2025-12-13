Descrizione:

Io stesso non capisco il vantaggio dell'"Hedging" (comprare e vendere lo stesso simbolo), ma poiché non molti broker seguono lo stile americano, a un certo numero di trader non piace che in MetaTrader 5 non siano supportate le posizioni multidirezionali. Quindi, forse per alcuni sarà una buona idea.

Questo EA aprirà 2 posizioni componenti per sintetizzare il simbolo di copertura. Ad esempio, se si desidera creare una posizione di acquisto EURUSD "sintetizzata", è possibile acquistare EURGBP e GBPUSD con lotti adeguati.

Ho aggiunto 12 simboli da ATC e AUDJPY nell'elenco di selezione, ma è possibile sintetizzare qualsiasi simbolo se si dispone dei componenti necessari. Ad esempio, se si dispone di XAUUSD e USDJPY, si può sintetizzare XAUJPY, ecc.

Tuttavia, sappiamo tutti che di solito ci vuole un doppio spread e che questo influisce sul vostro deposito. A volte è meglio di un simbolo "reale" come quello qui sotto.

Immagine:



Dovrebbe essere uno script, ma finora non so come creare una finestra di dialogo da uno script. Questo è l'unico motivo per cui l'ho creato in EA.

I file sono;