Triangle Hedge - sistema esperto per MetaTrader 5
Descrizione:
Io stesso non capisco il vantaggio dell'"Hedging" (comprare e vendere lo stesso simbolo), ma poiché non molti broker seguono lo stile americano, a un certo numero di trader non piace che in MetaTrader 5 non siano supportate le posizioni multidirezionali. Quindi, forse per alcuni sarà una buona idea.
Questo EA aprirà 2 posizioni componenti per sintetizzare il simbolo di copertura. Ad esempio, se si desidera creare una posizione di acquisto EURUSD "sintetizzata", è possibile acquistare EURGBP e GBPUSD con lotti adeguati.
Ho aggiunto 12 simboli da ATC e AUDJPY nell'elenco di selezione, ma è possibile sintetizzare qualsiasi simbolo se si dispone dei componenti necessari. Ad esempio, se si dispone di XAUUSD e USDJPY, si può sintetizzare XAUJPY, ecc.
Tuttavia, sappiamo tutti che di solito ci vuole un doppio spread e che questo influisce sul vostro deposito. A volte è meglio di un simbolo "reale" come quello qui sotto.
Dovrebbe essere uno script, ma finora non so come creare una finestra di dialogo da uno script. Questo è l'unico motivo per cui l'ho creato in EA.
I file sono;
- EA: SymbolSynthesizer.mq5
- Classe: SymbolSynthesizerDialog.mqh (messo nella cartella "/Include")
- Classe: SpinEditDouble.mqh (inserito nella cartella "/Include", modificato da SpinEdit.mqh, da utilizzare per il valore doppio)
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/909
