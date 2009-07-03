Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ind_SupportEX - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 4002
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Музыкальный скрипт.
Мелодия из к/ф "Бригада"Музыкальный скрипт V2
мелодия "Во поле берёзка стояла"
Morning_Fibonacci_v_1_1
По просьбе Aleks_Ivan добавлен уровень FIBO 200,и середина флэта,а трейдера gss численные значения цены.есть опции отключения/включения функций.Ravi
Индикатор в классическом исполнении