El nuevo control CCalendarInputBox de la biblioteca IncGUI se ha diseñado para introducir fechas y horas.

El control CCalendarInputBox se puede utilizar en varios modos de funcionamiento: entrada de fecha y hora, entrada de fecha y entrada de hora.



La hora se puede introducir en minutos o en segundos (opcional). La fecha y la hora también se pueden definir desplazando una línea vertical. En su estado normal, el control está formado por un campo de texto y un botón. La pestaña se abre cuando se pulsa el botón.



La siguiente figura muestra la pestaña con los elementos de control numerados.



Pestaña del control CCalendarInput



Botones para cambiar el año; Lista para seleccionar el mes; Botón de mes anterior; Botón de mes siguiente; Cadena de texto con los nombres de los días de semana; Días del mes anterior (estos días tienen un color de fondo más oscuro en comparación con los días del mes en curso); Día del mes en curso. El mes en curso es el mes seleccionado (2) de un año seleccionado (1); Día seleccionado; Día actual; Días del próximo mes; Botón de configuración de la fecha actual; Botón de configuración de la hora actual; Fecha actual; Selección de la hora; Hora actual; Habilitación de la línea vertical para visualizar la fecha/hora; Cierre de la pestaña sin guardar los cambios de la nueva fecha/hora; Cierre de la pestaña guardando los cambios de la nueva fecha/hora.

El control se inicializa con los siguientes parámetros en el método Init():

string aName="CCalendar" - nombre del control;

bool aDate=true - si se utiliza la entrada date;

bool aTime=true - si se utiliza la entrada time;

bool aSeconds=true - hora con segundos;

bool aLine=true - si la línea vertical está habilitada (además de la fecha y/o la hora);

int aTimeMode=0 - tipo de la hora actual: 0 - hora del terminal, 2 - hora local (fecha y hora de las posiciones 13 y 15 de la figura de arriba);

string aCaption - texto de la etiqueta que está cerca del elemento de control.

El valor actual se recibe a través de ValueDateTime() (en formato datetime) y ValueString() (formato cadena). La hora se establece en el método SetValueDateTime().

La anchura del control es diferente en los modos de funcionamiento disponibles (fecha/hora), y se corresponde con la longitud del valor visualizado, pero se puede cambiar con el método SetWidth(). El control se ejecuta con las clases CCalendar (que no se utiliza de forma independiente) y CCalendarInputBox. Estas dos clases se incluyen en el archivo adjunto IncGUI_v4.mqh.



Este documento también incluye el archivo IncGUIv4mqh.chm (documentación de la librería IncGUI_v4.mqh), preparado en doxygen, y el Asesor Experto eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5.