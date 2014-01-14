Pon "Me gusta" y sigue las noticias
CCalendarInputBox - librería para MetaTrader 5
El nuevo control CCalendarInputBox de la biblioteca IncGUI se ha diseñado para introducir fechas y horas.
- Controles Gráficos Personalizados. Parte 1. Crear un control sencillo
- Controles Gráficos Personalizados. Parte 2. Librería de control
- Controles Gráficos Personalizados. Parte 3. Formularios
El control CCalendarInputBox se puede utilizar en varios modos de funcionamiento: entrada de fecha y hora, entrada de fecha y entrada de hora.
La hora se puede introducir en minutos o en segundos (opcional). La fecha y la hora también se pueden definir desplazando una línea vertical. En su estado normal, el control está formado por un campo de texto y un botón. La pestaña se abre cuando se pulsa el botón.
La siguiente figura muestra la pestaña con los elementos de control numerados.
Pestaña del control CCalendarInput
- Botones para cambiar el año;
- Lista para seleccionar el mes;
- Botón de mes anterior;
- Botón de mes siguiente;
- Cadena de texto con los nombres de los días de semana;
- Días del mes anterior (estos días tienen un color de fondo más oscuro en comparación con los días del mes en curso);
- Día del mes en curso. El mes en curso es el mes seleccionado (2) de un año seleccionado (1);
- Día seleccionado;
- Día actual;
- Días del próximo mes;
- Botón de configuración de la fecha actual;
- Botón de configuración de la hora actual;
- Fecha actual;
- Selección de la hora;
- Hora actual;
- Habilitación de la línea vertical para visualizar la fecha/hora;
- Cierre de la pestaña sin guardar los cambios de la nueva fecha/hora;
- Cierre de la pestaña guardando los cambios de la nueva fecha/hora.
El control se inicializa con los siguientes parámetros en el método Init():
- string aName="CCalendar" - nombre del control;
- bool aDate=true - si se utiliza la entrada date;
- bool aTime=true - si se utiliza la entrada time;
- bool aSeconds=true - hora con segundos;
- bool aLine=true - si la línea vertical está habilitada (además de la fecha y/o la hora);
- int aTimeMode=0 - tipo de la hora actual: 0 - hora del terminal, 2 - hora local (fecha y hora de las posiciones 13 y 15 de la figura de arriba);
- string aCaption - texto de la etiqueta que está cerca del elemento de control.
El valor actual se recibe a través de ValueDateTime() (en formato datetime) y ValueString() (formato cadena). La hora se establece en el método SetValueDateTime().
La anchura del control es diferente en los modos de funcionamiento disponibles (fecha/hora), y se corresponde con la longitud del valor visualizado, pero se puede cambiar con el método SetWidth(). El control se ejecuta con las clases CCalendar (que no se utiliza de forma independiente) y CCalendarInputBox. Estas dos clases se incluyen en el archivo adjunto IncGUI_v4.mqh.
Este documento también incluye el archivo IncGUIv4mqh.chm (documentación de la librería IncGUI_v4.mqh), preparado en doxygen, y el Asesor Experto eIncGUI_v4_Test_CCalendarInputBox.mq5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/542
