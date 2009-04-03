代码库部分
AIS1 Trading Robot - MetaTrader 4EA

AIRAT SAFIN | Chinese English Русский Español Deutsch Português
AIS1.MQ4 (26.96 KB)
AIS1 Trading Robot: Instruction

Download: AIS1IE.TXT

Download: AIS1IR.TXT

AIS1 Trading Robot: Modification List

AIS101 Trading Robot: Modification

Date: 14.02.2009

Download: AIS101.MQ4

Download: AIS101.TXT

AIS102 Trading Robot: Modification

Date: 15.02.2009

Download: AIS102.MQ4

Download: AIS102.TXT

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/8700

tick指标 tick指标

在图示窗口记录显示tick数据。

信息指标 信息指标

根据水平显示: SPREAD和 STOPLEVEL-以点的形式显示止损/止赢的最小水平。 告知报价改变信息。

AIS1 Standard Indicator AIS1 Standard Indicator

Indicator

AIS1 Advanced Indicator AIS1 Advanced Indicator

Indicator