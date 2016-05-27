Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
A Sample: Lot size computing - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 936
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Hola,
Este código tiene dos cometidos:
1. Mostrar un método de cálculo del tamaño de la operación basado en la gestión de riesgos .
2. Mostrar la diferencia de tratamiento del concepto "lot size".
Este código es fruto de la colaboración en el apartado "¿Cómo calculo el tamaño del lote?".
Gracias a todos los participantes.
1. Mostrar un método de cálculo del tamaño de la operación basado en la gestión de riesgos .
2. Mostrar la diferencia de tratamiento del concepto "lot size".
Este código es fruto de la colaboración en el apartado "¿Cómo calculo el tamaño del lote?".
Gracias a todos los participantes.
Saludos cordiales,
Ais
Muestras de cálculo:
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8583
A Sample: Lot size adjusting
Ejemplo de equilibrado del tamaño de la operación para cerrar parcialmente las órdenesIndicador que muestra la dirección de los movimientos de todas las MA simultáneamente en los marcos temporales seleccionados
En el gráfico actual se dibujan segmentos de las MA de diferentes colores, dependiendo de la dirección en la que se dirija el movimiento de la MA en los marcos temporales seleccionados, o no se dibujan en absoluto, si los movimientos en los marcos temporales seleccionados están orientados en diferentes direcciones.
A Sample: Chart metrics
Ejemplo de medición de las propiedades actuales de la ventana principal del gráficoA Sample: Tick counter
Ejemplo de comprobación de la apertura de una barra con cálculo simultáneo de los ticks