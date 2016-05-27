CodeBaseSecciones
A Sample: Lot size computing - Asesor Experto para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN
Visualizaciones:
936
Ranking:
(7)
Publicado:
ACB4.MQ4 (8.62 KB)
Hola,
Este código tiene dos cometidos:
1. Mostrar un método de cálculo del tamaño de la operación basado en la gestión de riesgos .
2. Mostrar la diferencia de tratamiento del concepto "lot size".
Este código es fruto de la colaboración en el apartado "¿Cómo calculo el tamaño del lote?".
Gracias a todos los participantes.
Saludos cordiales,
Ais

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8583

