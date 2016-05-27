Ejemplo de equilibrado del tamaño de la operación para cerrar parcialmente las órdenes

En el gráfico actual se dibujan segmentos de las MA de diferentes colores, dependiendo de la dirección en la que se dirija el movimiento de la MA en los marcos temporales seleccionados, o no se dibujan en absoluto, si los movimientos en los marcos temporales seleccionados están orientados en diferentes direcciones.