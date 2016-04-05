Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Hallo
Der Code hat zwei Ziele:
1. Es zeigt die Methode des Risikomanagements für die Lot-Größen Berechnung einer Position.
2. Es zeigt die Unterschiede der europäischen und amerikanischen Methode der Berechnung der Lot-Größe.
Es ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit über das Thema "How do I calculate lot size?".
Vielen Dank allen Teilnehmern.
Mit besten Grüßen
Ais
Rechenbeispiele:
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/8583
