Uma Amostra: Computação do tamanho do Lote - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 802
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Olá
Este código possui duas características:
1. Ele exibe o gerenciamento de risco para o cálculo do volume da operação.
2. Ele exibe a diferença entre os métodos europeus e americanos de definição do tamanho do lote.
Ele é resultado da colaboração do tópico "Como eu posso calcular o tamanho do lote?".
Obrigado a todos os participantes.
Cumprimentos
Ais
Amostras da computação:
