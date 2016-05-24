CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Uma Amostra: Computação do tamanho do Lote - expert para MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch
Visualizações:
802
Avaliação:
(7)
Publicado:
ACB4.MQ4 (8.62 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Olá
Este código possui duas características:
1. Ele exibe o gerenciamento de risco para o cálculo do volume da operação.
2. Ele exibe a diferença entre os métodos europeus e americanos de definição do tamanho do lote.
Ele é resultado da colaboração do tópico "Como eu posso calcular o tamanho do lote?".
Obrigado a todos os participantes.
Cumprimentos
Ais

Amostras da computação:



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8583

Uma Amostra: Ajuste do tamanho do Lote Uma Amostra: Ajuste do tamanho do Lote

Exemplo do código

Indicador simples que exibe a Direção do Movimento da MA em TODOS os Períodos Gráficos Simultaneamente Indicador simples que exibe a Direção do Movimento da MA em TODOS os Períodos Gráficos Simultaneamente

Os trechos coloridas diferentes da MA são exibidos no gráfico atual, dependendo da direção do movimento da MA nos períodos escolhidos, ou eles não são desenhados se a direção do movimento no período gráfico escolhido for diferente.

Uma Amostra: Métricas Gráficas Uma Amostra: Métricas Gráficas

Exemplo do código

Uma Amostra: Contador de Tick Uma Amostra: Contador de Tick

Exemplo do código