A Sample: Lot size computing - эксперт для MetaTrader 4

AIRAT SAFIN | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
2964
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
ACB4.MQ4 (8.62 KB)
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
Здравствуйте,
Данный код имеет два назначения:
1. Раскрывается основанный на управлении рисками способ расчета размера операции.
2. Раскрывается возможность различий в трактовках понятия "lot size".
Данный код является итогом сотрудничества в разделе "How do I calculate lot size?".
Спасибо всем участникам.
С наилучшими пожеланиями,
Ais

Образцы вычислений:



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8583

