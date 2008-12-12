Смотри, как бесплатно скачать роботов
A Sample: Lot size computing - эксперт для MetaTrader 4
- 2964
-
Здравствуйте,
Данный код имеет два назначения:
1. Раскрывается основанный на управлении рисками способ расчета размера операции.
2. Раскрывается возможность различий в трактовках понятия "lot size".
Данный код является итогом сотрудничества в разделе "How do I calculate lot size?".
Спасибо всем участникам.
С наилучшими пожеланиями,
Ais
Образцы вычислений:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8583
