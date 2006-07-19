CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

DeMarker Pivots - индикатор для MetaTrader 4

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch Português
Просмотров:
8772
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор DeMarker Pivots.


DeMarker Pivots

Delta Force Delta Force

Индикатор Delta Force. Используется для определения прекупленности/перепроданности.

DayTrading DayTrading

Советник DayTrading.

DFC Next DFC Next

Индикатор DFC Next. Рисует классический канал.

Divergence Trader Divergence Trader

Советник Divergence Trader.