CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Elliott Wave Oscillator - indicador para MetaTrader 4

Collector | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1443
Ranking:
(9)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Elliott Wave Oscillator.

Elliott Wave Oscillator

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8337

High Low (ZigZag) High Low (ZigZag)

Indicador High_Low (ZigZag).

InsTrend InsTrend

Indicador de la línea momentánea de la tendencia InsTrend.

Camarilladt Camarilladt

Indicador Camarilladt.

Ultitimate Oscillator Ultitimate Oscillator

Indicador Ultitimate Oscillator.