Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Camarilladt - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 962
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Camarilladt.
Camarilladt
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/8340
Elliott Wave Oscillator
Indicador Elliott Wave Oscillator.High Low (ZigZag)
Indicador High_Low (ZigZag).
Ultitimate Oscillator
Indicador Ultitimate Oscillator.AltrTrend Signal v2 2
El indicador que avisa sobre el cambio de la tendencia.