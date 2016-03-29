Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Elliott Wave Oscillator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 973
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Elliott Wave Oscillator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8337
High Low (ZigZag)
Indikator High_Low (ZigZag).InsTrend
Der Indikator der aktuellen Trendlinie InsTrend.
Camarilladt
Indikator Camarilladt.Ultitimate Oscillator
Indikator Ultitimate Oscillator.