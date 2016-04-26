CodeBaseSecciones
MA_Gideon2 - indicador para MetaTrader 4

Visualizaciones:
745
Ranking:
(3)
Publicado:
MA_Gideon2.mq4 (3.27 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Indicador MA_Gideon2.

extern double slowPeriod=9;
extern double MainPeriod=35;
extern double TrendOverPeriod=14;


MA_Gideon2

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8300

