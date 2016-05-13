Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
MA_Gideon2 - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 624
- Avaliação:
-
- Publicado:
Indicador MA_Gideon2.
extern double slowPeriod=9; extern double MainPeriod=35; extern double TrendOverPeriod=14;
MA_Gideon2
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/8300