Индикаторы

MA_Gideon2 - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор MA_Gideon2.

extern double slowPeriod=9;
extern double MainPeriod=35;
extern double TrendOverPeriod=14;


MA_Gideon2

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8300

