Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
3D Oscilator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1099
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Oszillator der den Fall der Trendänderung signalisiert. Wenn die blaue Linie, die rote, von oben nach unten überschreitet - SELL, wenn die blaue Linie die rote von unten nach oben kreuzt - BUY.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/8236
at PR+SQ-e
Das Skript zeichnet eine Kurve der Polynom-Regression mit einem Kanal der quadratischen Abweichung.Waddah Attar Pivot
Zeichnet tägliche, wöchentliche und monatliche Pivots mit Backtests.
Fehler 146 - Abhilfe
Die Bibliothek enthält Funktionen die den Zugriff auf den Handelsstrom aufteilen sollen.Tradingereignisse in МТ4
Die Bibliothek enthält Funktionen, die das Erscheinungsbild der Handelsereignisse im MT4 Client Terminal überwachen.