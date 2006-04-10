Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Уровни Мюррея - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 21660
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Уровни Мюррея. По статье Тима Крузела.
Вобщем-то в названии все сказано. В этом индикаторе поправлена ошибка, которая была в предыдущих реализациях.
Уровни Мюррея
up3x1 Investor
МТС осуществляет торговлю, ориентированную на панику при выходе весомых экономических показателей на рынке FOREX.Chaikin
Индикатор Чайкина. В комментариях не нуждается, т.к. это классический индикатор.
Индикатор NRTR
Один из вариантов известного индикатора. Идею можно почерпнуть здесь - konkop.narod.ruVisible Pos
Скрипт для визуализации сделок на графике. Полезен при смене счёта/компьютера.