Индикаторы

Уровни Мюррея - индикатор для MetaTrader 4

Vladyslav Goshkov
Просмотров:
21660
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Уровни Мюррея. По статье Тима Крузела.

Вобщем-то в названии все сказано. В этом индикаторе поправлена ошибка, которая была в предыдущих реализациях.

Уровни Мюррея

