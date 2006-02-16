Индикатор уровней поддержки и сопротивления.

Сами уровни не вычисляются, как, например, пивотные, а читаются из текстового файла определённого формата.

Для каждого инструмента нужно создавать отдельный файл "Levels_RS_<имя символа>.csv".

Формат файла предусматривает различие сильных уровней, которые на графике отображаются утолщёнными линиями. Я этот индикатор использовал для вывода на график уровней, публикуемых телетрейдом.