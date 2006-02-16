Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор уровней поддержки и сопротивления - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 24783
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор уровней поддержки и сопротивления.
Сами уровни не вычисляются, как, например, пивотные, а читаются из текстового файла определённого формата.
Для каждого инструмента нужно создавать отдельный файл "Levels_RS_<имя символа>.csv".
Формат файла предусматривает различие сильных уровней, которые на графике отображаются утолщёнными линиями. Я этот индикатор использовал для вывода на график уровней, публикуемых телетрейдом.
b-SharingDoW
Получение результатов тестирования советников по дням недели.Universal Investor
Универсальный эксперт, для долгосрочной, портфельной торговли.