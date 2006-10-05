Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.

Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.



Индикатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:



Зеленая линия - показывает сигналы на прокупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ. Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

MAMy



Параметры индикатора:



period - период усреднения для вычисления скользящего среднего. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average).

Обсуждение сдесь: https://www.mql5.com/ru/forum/101229/page6