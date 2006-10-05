Смотри, как бесплатно скачать роботов
MAMy v.3 (модифицированный MAMy) - индикатор для MetaTrader 4
- 8128
-
Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.
- Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
- Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
- Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
- Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.
Индикатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:
- Зеленая линия - показывает сигналы на прокупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ.
- Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.
MAMy
Параметры индикатора:
- period - период усреднения для вычисления скользящего среднего.
- ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average).
Обсуждение сдесь: https://www.mql5.com/ru/forum/101229/page6
