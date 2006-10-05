CodeBaseРазделы
Индикаторы

MAMy v.3 (модифицированный MAMy) - индикатор для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор построен при помощи трёх скользящих средних. Если нанести эти MA на график, то получается что-то похожее на Alligator, да и принцип работы похожий.

  1. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 выше MA Open - ПОКУПАЕМ.
  2. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4, а MA (H+L+O+C)/4 ниже MA Open - ПРОДАЕМ.
  3. Если MA Close выше MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ.
  4. Если MA Close ниже MA (H+L+O+C)/4 - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.


Индикатор показывает эти сигналы при помощи двух линий:

  1. Зеленая линия - показывает сигналы на прокупку/продажу. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ПОКУПАЕМ, сверху вниз - ПРОДАЕМ.
  2. Красная линия - показывает сигналы для закрытия позиции. При пересечении нулевой линии снизу вверх - ЗАКРЫВАЕМ КОРОТКУЮ ПОЗИЦИЮ, сверху вниз - ЗАКРЫВАЕМ ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ.

MAMy

Параметры индикатора:

  1. period - период усреднения для вычисления скользящего среднего.
  2. ma_method - Метод усреднения. Может быть любым из значений методов скользящего среднего (Moving Average).

Обсуждение сдесь: https://www.mql5.com/ru/forum/101229/page6


