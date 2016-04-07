CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Heiken_Ashi_Ma 20 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1137
Ranking:
(6)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Raff

Indicador Heiken_Ashi_Ma 20.

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/8045

BollStarc-TC BollStarc-TC

Indicador BollStarc-TC.

MTF_CustomCandle[HL] MTF_CustomCandle[HL]

Indicador MTF_CustomCandle[HL].

ATRStops_v1[1].1 ATRStops_v1[1].1

Indicador ATRStops_v1[1].1.

MTF_atrstops MTF_atrstops

Indicador MTF_atrstops. Trabaja con el indicador ATRStops_v1[1].1.