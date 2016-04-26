CodeBaseSeções
Indicadores

MTF_FibBreakout1.3 - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
833
Avaliação:
(4)
Publicado:
Autor: Keris2112

Indicador MTF_FibBreakout1.3. Usa o indicador Estocástico.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7961

